Ancona, 30 settembre 2019 - Tragedia a Ibiza, in Spagna: un ragazzo di 20 anni, Luca Pezzolesi di San Biagio di Osimo, è morto dopo un tuffo nella spiaggia di Cala Conta. Luca era in vacanza con gli amici: proprio loro hanno dato l'allarme non vedendolo riaffiorare, attorno alle 17 di domenica pomeriggio. Subito si è messo in moto l’iter per la procedura di ricerca del giovane in mare. In azione la Guardia civil, la Polizia locale, la Protezione civile locale.

Le ricerche sono state interrotte con il sopraggiungere del buio della notte e sono riprese stamattina: soltanto alle 11 è stato ritrovato il corpo del giovane. Una tragedia che si è consumata a migliaia di chilometri di distanza, ma che è arrivata a Osimo nel giro di poco, travolgendo la sua frazione e la città intera come una vera ondata, ma di dolore. La salma è stata portata all’istituto anatomico forense di Ibiza per l’autopsia e per definire con certezza le cause della morte.