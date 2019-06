Ancona, 14 giugno 2019 - Alle 10,30, questa mattina, le sirene del porto suoneranno in tutta la loro potenza in tributo alla morte del giovane dipendente dell’agenzia marittima Archibugi, morto lunedì all’alba alla banchina 23. Un minuto in cui il porto si fermerà per ricordare Luca Rizzeri, che ieri avrebbe compiuto 34 anni: stop a tutte le operazioni per un giro completo delle lancette, sbarchi e imbarchi di merce e passeggeri, lavorazioni nei cantieri e in tutte le aziende portuali. In concomitanza, alla chiesa delle Grazie inizierà il funerale del giovane papà che lascia la moglie, i due bambini piccoli e la madre. In tanti ieri, nel corso dell’intera giornata, hanno voluto tributare il cordoglio raggiungendo la famiglia alla camera mortuaria dell’ospedale di Torrette dove è stata esposta la salma. Un lungo e mesto pellegrinaggio con l’obiettivo di stringersi attorno ad una famiglia distrutta dal dolore.

Al funerale sarà presente anche una delegazione di agenti marittimi in rappresentanza dell’Assemblea nazionale di Federagenti. Ironia della sorte, l’incontro nazionale dedicato proprio agli agenti marittimi, è stato organizzato proprio nel giorno del funerale di Luca Rizzeri. Una kermesse fissata da settimane, per questo non rinviabile visto l’arrivo ad Ancona di decine di delegati e membri di varie realtà portuali da tutta Italia. Durante i lavori dell’assemblea, inoltre, verrà ricordata la figura di Luca Rizzeri, il giovane dipendente dell’agenzia marittima anconetana Archibugi, prematuramente e tragicamente scomparso l’altro, mentre assisteva in porto alle operazioni di ormeggio di una nave. Si tratta della 70esima assemblea di Federagenti, in programma a Portonovo.

Ai lavori dell’assemblea prenderanno parte numerosi esponenti di spicco del mondo dello shipping, nonché una nutrita rappresentanza delle amministrazioni locali. Sono previsti gli interventi di Massimo Deandreis, Stefano Messina, Mario Mattioli, e Mauro Coletta. Presente pure Giovanni Pettorino, comandante generale delle Capitanerie di porto. Interverranno il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli, il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, il Presidente dell’Autoritò portuale di Ancona, Rodolfo Giampieri, il direttore marittimo di Ancona, Enrico Moretti e il collega di Pescara Donato De Carolis: «E’ un grande onore per Ancona poter ospitare l’assemblea di Federagenti, uno degli appuntamenti più prestigiosi per lo shipping nazionale e in quanto tale un’importante vetrina per far conoscere meglio il nostro porto e la nostra città» è il commento di Andrea Morandi, Presidente dell’Associazione Agenti Marittimi Marche e Abruzzo.

© Riproduzione riservata