Luca Russo o l’ex comandante Conforti alla Sicurezza

L’aveva promesso e l’ha fatto. Francesco Pirani è l’unico dei tre candidati ad aver deciso di svelare i nomi di gran parte dei collaboratori che formeranno la sua squadra di governo prima dell’eventuale elezione. Ne ha annunciati ben nove. Ha specificato che gli assessori saranno 7 (con rispetto delle quote rosa) ma intanto quei nomi ufficializzati faranno parte del suo entourage amministrativo con ruoli importanti che saranno assegnati in giunta, nelle partecipate e nella gestione dell’amministrazione comunale. Alcuni, in questa fase pre elezioni, preferiscono non sciogliere le riserve ma hanno già detto sì a Pirani. La sicurezza, conferma il candidato, sarà di competenza di due new entry, Luca Russo (foto a destra il alto), analista forense, e di Raffaele Conforti (foto a destra in basso), ex comandante della Compagnia dei carabinieri di Osimo. Uno di loro due sarà di certo assessore. Saranno riconfermati gli ex assessori Matteo Sabbatini, commercialista, (probabilmente al Bilancio), per l’Urbanistica l’architetto Paolo Strappato, Federica Fantasia, docente di sostegno, per l’organizzazione alla gestione dei Servizi sociali, e Graziano Palazzini per lo sport. Poi ha detto che vorrà accanto a sé in qualità di ingegneri Sandro Antonelli (suo ex vice con cui si era apparentato al ballottaggio l’anno scorso) e la nuova entrata Simona Spinaci (foto a sinistra). Sarà coinvolto nel progetto amministrativo anche l’imprenditore ed ex consigliere comunale Damiano Pirani (foto a sinistra). Questi suoi fedelissimi hanno dato conferma del proprio ruolo anche attraverso un video girato con il candidato sindaco ai giardini di piazza Nuova. L’anno scorso la giunta si insediò a metà luglio quando in Sala Vivarini Pirani svelò i nomi degli assessori che restarono in carica fino a dicembre.