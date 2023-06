"Luca, sarai un esempio per tutti"

OSIMO

Dopo giorni di agonia all’ospedale regionale di Torrette, è morto mercoledì scorso Luca Guercio, 32enne osimano, ferito nell’incidente del pomeriggio di venerdì 9 mentre era in sella alla sua moto a Camerano. Luca era architetto, la sua famiglia è proprietaria del negozio che porta il loro cognome e si occupa di mobili a Osimo. Il giovane ha donato gli organi. La mamma Debora, distrutta dal dolore, ha affidato a Facebook un messaggio al figlio scomparso: "Amore mio, angelo mio sei e sarai per sempre la mia forza, la nostra energia. Colmerai il nostro dolore con la tua continua presenza accanto a noi. Rimarrai l’esempio per tutti coloro che ti hanno amato e conosciuto. Avrò sempre un sorriso da donarti perché so che ti renderà sereno". Anche il padre Claudio ha scritto: "Lully di babbo in questo momento il nostro dolore è troppo grande per esprimerti il nostro amore. Il tuo talento, il tuo altruismo verso tutti quelli che ti hanno voluto bene, i tuoi progetti si trasformeranno in pura energia e ci daranno la forza per proseguire i tuoi sogni. Amore continua i tuoi progetti dall’alto dei cieli e magari ogni tanto inviaci con un altro indirizzo mail una delle tue idee meravigliose e noi sorridendo la realizzeremo". La salma del 32enne, ancora sotto autorità giudiziaria, sarà presto visitabile nella sala del commiato delle onoranze funebri Bamiof al Coppo di Sirolo. Il funerale in forma privata e la salma verrà poi cremata.