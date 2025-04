Luca Savoiardi guida il comitato paralimpico

Conferma per Luca Savoiardi, al suo terzo mandato da quanto il Cip è ente pubblico, alla guida del Comitato Paralimpico Marche. Unico candidato Savoiardi ha ottenuto 26 voti, con 3 schede bianche e 4 nulle, su un totale di 33 votanti dei 38 aventi diritto.

Per quanto riguarda la Giunta che lo affiancherà nella sua guida sono stati eletti, in rappresentanza delle Federazioni sportive, Roberto Novelli, Andrea Evangelisti e Nerio Piermattei. In rappresentanza degli atleti Federico Ripani; per le discipline associate Riccardo Galassi.