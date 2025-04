Luca Savoiardi unico candidato al vertice Marche

Luca Savoiardi è l’unico candidato per la guida del Comitato Paralimpico marchigiano, che rinnoverà le sue cariche sabato 12 aprile al Pala Prometeo per i prossimi quattro anni. Per Savoiardi, da tanti anni faro del movimento, sarà il suo terzo mandato, da quando il Cip è diventato ente pubblico. Ma vanta una lunga militanza in quanto è praticamente presidente dello sport paralimpico da 33 anni, da quando si chiamava Associazione Sport Handicappati, poi divenuto Federazione Italiana Sport Handicappati e successivamente, Federazione Italiana Sport Disabili, appunto dal 2017. Una militanza di lungo corso, quindi, svolta con grande passione ed impegno, che si avvia a continuare.

Come detto Savoiardi è l’unico candidato a presidente, mentre per quanto riguarda i componenti la Giunta che lo affiancherà per il prossimo quadriennio paralimpico si sono candidati, in rappresentanza delle Federazioni (3 saranno gli eletti): Marco Berzano (Fit e T), Andrea Evangelisti (Fib), Roberto Novelli (Fipc), Nelio Piermattei (Fisdir), Vanessa Cicchi (Finp); in rappresentanza delle discipline associate (1 eletto) Riccardo Galassi (Fig); degli atleti (1 eletto) Federico Ripani (Fipav) e Andrea Lanari (Finp) e dei tecnici (1 eletto ) Carlo Millevolte della Fis.

"Ho dedicato quasi 40 anni totalmente allo sport ed al mondo paralimpico – le parole di Luca Savoiardi -. Dobbiamo consolidare ciò che si è conquistato fra ostacoli e momenti di mortificazione. Conquiste ora su un piano inclinato. Se non si continua a spingere, probabilmente c'è il rischio di tornare indietro. La nostra mission è sempre la stessa: utilizzare lo sport per tentare di contaminare la società civile e costruirne una migliore, più giusta e più equa".

Savoiardi ricorda anche che nelle Marche, 40 anni anni fa, c’era in attività una sola società sportiva paralimpica: il basket in carrozzina. Ora ci sono circa 150 società con 4.000 praticanti nel nuoto, atletica, sitting volley, schrma equitazione, bocce, vela, tennis, golf, tennis tavolo, tiro con l’arco, pugilato, judo, karate, pesistica, calcio, torbal, hockey, ciclismo, canottaggio, danza sportiva, tiro a volo, pentathlon. Inoltre cinque atleti paralimpici marchigiani hanno preso parte alle ultime Paralimpiadi di Parigi. Tante le manifestazioni ad ogni fine settimana nelle Marche, diversi i campus estivi ed invernali promossi; attivati protocolli d’intesa con l’Inps e con diversi istituti scolastici per promuovere lo sport paralimpico. Infine è recente la stipula della convenzione con l’unità spinale di Torrette.