Luca Violini è la voce narrante dello spettacolo "Le Guerre di Ulisse"

Un ambizioso progetto artistico interdisciplinare che unisce letteratura, musica e recitazione. E’ lo spettacolo "Le Guerre di Ulisse", in scena oggi (ore 17.30) al Teatro La Nuova Fenice di Osimo.

Il noto doppiatore Luca Violini sarà la voce narrante in un’opera moderna che nasce dalla collaborazione di Patrizio Bianchi (ex Ministro all’Istruzione) con la Fondazione Scuola di Musica ‘Carlo e Guglielmo Andreoli’ diretta dal Maestro Mirco Besutti e con il compositore Marco Somadossi, le cui musiche originali saranno eseguite dalla Banda giovanile ‘John Lennon’ composta da 90 elementi. La data di Osimo è in esclusiva per le Marche.

L’opera è una denuncia dell’insensatezza della guerra e un messaggio di speranza in un momento difficile come quello che stiamo attraversando. Nel suo lungo viaggio Ulisse, prenderà coscienza di ciò che allo spettatore appare chiaro fin dall’inizio: l’inutilità dell’uso della violenza per regolare i conflitti. All’inizio Ulisse non capisce il dramma che sta vivendo, ma in un passaggio chiave dello spettacolo arriverà ad ammettere che la guerra "doveva essere veloce e fatta di gesta su cui costruire leggende eterne e invece è stata lunga e ha portato morte, distruzione e odio".

Biglietti 15 euro (10 il ridotto). Info e prenotazioni: 3205623974.