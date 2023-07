Luca Violini e Paolo Manocchi, 'Checcevò? No guarda, ce vò, ce vò…' in prima nazionale stasera

Debutta in prima nazionale stasera (ore 21.30) nel Chiostro del Convento di San Giuseppe da Copertino a Osimo lo spettacolo di Luca Violini e Paolo Manocchi ‘Checcevò? No guarda, ce vò, ce vò…’. E’ un racconto scritto per due professionisti diversi ma non distanti: Violini, attore, doppiatore e regista, e Manocchi, formatore comportamentale e coach. Entrambi con una seniority di oltre 30 anni. Entrambi innamorati del loro lavoro, entrambi studiosi e studenti. Consulenza letteraria di Paolo Logli. E’ una rappresentazione teatrale attraente, coinvolgente, irriverente, divertente, stimolante e formativa. Uno spettacolo che, si legge nella presentazione, "è rabbia, è pancia, è urlo a pieni polmoni, è cuore gonfio di indignazione e di orgoglio".