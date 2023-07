Luca Violini nei panni della Callas "La voce rende possibile l’impossibile"

"Essere Maria Callas": per il centenario della nascita della più grande soprano drammatico di tutti i tempi, va in scena a Senigallia lo spettacolo di radio teatro di Luca Violini. Lui, uno dei più conosciuti attori e doppiatori del panorama cinematografico italiano, giovedì interpreterà Callas alla Rotonda a mare di Senigallia. L’appuntamento, qui, è per le 21.30. Oggi Violini sarà invece ad Osimo, con Paolo Mannocchi, in "Che cce vo’? No guarda, ce vò, ce vò", uno spettacolo che lui stesso definisce "coinvolgente, irriverente, divertente, stimolante e formativo".

Il doppiatore anconetano che presta la voce – tra gli altri – a Don Celso, Don Melchor, Gabriel Mella e Raimundo nella soap Mediaset "Il segreto" (di cui ha diretto il doppiaggio, ndr), nonostante si sposti spesso per lavoro, non ha mai reciso il cordone ombelicale con Ancona, la sua terra. "Quello su Maria Callas sarà uno spettacolo sul mare, il mio mare. Sapete – racconta – ho un rapporto profondissimo col mare. Per me è libertà".

Ma lei è un uomo, Violini: come fa a interpretare una donna come Maria Callas?

"La voce e le emozioni non hanno genere. È bello (e importante) provare a superare l’ostacolo insuperabile della voce. I sentimenti e tutto ciò che fa parte dell’essere umano vanno oltre la voce".

Si sarà preparato molto…

"Sì, è stata una grande sfida. Essere Maria Callas’ è un gioco metaforico sul teatro, in cui il ruolo di un grande soprano, la più grande di tutti i tempi, viene interpretato da un attore, dal suo timbro vocale maschile".

È una magia…

"Sì, la magia della voce, che rende possibile l’impossibile".

Tra l’altro, Maria Callas, secondogenita, nei piani della famiglia avrebbe dovuto essere un maschietto…

"Proprio così, tanto che nel monologo scritto da Paolo Logli c’è anche la ribellione di una ragazza alla famiglia e al destino che la vede grossa e sgraziata, anziché un esile giunco, come ha sempre sognato".

Il primo aprile, l’anteprima nazionale di "Essere Maria Callas" a Sirolo. Ora, invece, a Senigallia...

"Stavolta sarò sopra il mare, anzi saremo ‘nel’ mare e per me sarà un’emozione fortissima. La spiaggia è il luogo della potenza e dell’energia".

Il 25, invece, sarà ad Osimo, con "Che cce vo’? No guada, ce vò, ce vò". Le chiedo: di questi tempi, Luca, che ce vò? "Eh (ride, ndr), ce vò tanto. Ultimamente, ci siamo persi, smarriti, dobbiamo ritrovarci e incominciare a ripensare a tutta una serie di cose".

Nicolò Moricci