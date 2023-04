Luca Violini presenta ’Essere Maria Callas’

Debutta stasera alle 21.15 al teatro Cortesi di Sirolo il nuovo spettacolo di radioteatro di Luca Violini dal titolo "Essere Maria Callas". Quello che approda in scena è un monologo in cui la Callas ricorda la sua infanzia, il potente innamoramento per la musica, il rapporto ambivalente con la madre, che preferiva la sorella, la sua ribellione alla famiglia e al destino, che la vede grossa, sgraziata, e poi la grande fatica per essere accettata nel bel mondo della musica lirica, il rapporto conflittuale con Arturo Toscanini, Aristotele Onassis. Temi trattati anche in vita dalla grande cantante. Essere Maria Callas in questo spettacolo di radioteatro è un gioco metaforico sul teatro, che rende possibile che, nella fantasia degli spettatori, il ruolo di una grande soprano sia interpretato da un attore, il talentuoso Violini appunto, e dal suo timbro maschile. Torna a stupire dunque Violini con un omaggio sui generis dedicato a un personaggio carismatico. L’evento di stasera, organizzato in collaborazione con l’associazione Amici della lirica Franco Corelli, Controvento aps e Radio Arancia television, ha il patrocinio del Comune di Sirolo, perla del Conero che offre il suo gioiello, il teatro in centro, per lo spettacolo. Per informazioni e prenotazioni occorre telefonare al 3205623974