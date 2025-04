Luca Zingaretti al Movieland Goldoni per presentare il suo film da regista

‘A Night with’ Luca Zingaretti. E’ il popolarissimo interprete del commissario Montalbano l’ospite d’eccezione di questa sera (ore 20) al Movieland Goldoni di Ancona. L’occasione è data dalla proiezione del suo ultimo film ‘La casa degli sguardi’, che segna il suo debutto dietro la macchina da presa. Zingaretti incontrerà gli spettatori in sala, i quali avranno l’opportunità di porgli domande sui contenuti della pellicola, e in generale sulla sua attività artistica.

Riguardo a ‘La casa degli sguardi’ Zingaretti ha spiegato che "è il mio primo film come autore e regista. E’ un film che parla del dolore, non in termini negativi, ma come ingrediente necessario per la felicità, perché dolore e gioia sono fatti della stessa materia. ‘La casa degli sguardi’ è un film sulla poesia, sulla bellezza e sulla loro capacità salvifica. Un film che parla di genitori e figli e della capacità di ‘stare’, come atto di amore più puro. E’ un film sull’amore e l’amicizia, che possono farti ritrovare la strada di casa, e sul lavoro, che radica e identifica, e sulle persone che lo nobilitano. Un film sulla vita, dove c’è sempre un motivo per resistere, sulla speranza e sulla capacità dell’uomo di risorgere".

Così conclude Zingaretti: "Il mio film è una casa di tanti sguardi che ho visto, sostenuto, evitato, adorato, temuto, sperato".