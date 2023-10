Lucchetti spiega come si mangiava nel Seicento e Settecento

Volete sapere come si mangiava nel Seicento e nel Settecento? Se la risposta è sì allora l’appuntamento per voi è per questo pomeriggio (ore 17.30) nella sala convegni del Museo Archeologico Nazionale delle Marche di Ancona. E’ qui che interverrà il professor Tommaso Lucchetti, storico della cultura gastronomica e dell’arte conviviale, docente di Storia, cultura dell’alimentazione e immagine del cibo all’Università Parma. Un vero esperto, insomma, che rivelerà tutte caratteristiche dell’alimentazione di due secoli importanti per le vicende dell’Europa occidentale (e non solo), anche per quel che riguarda l’alimentazione. L’incontro ha come titolo ‘Il desco è il banchetto’.

E fa parte del programma della rassegna ‘Ancona Barocca’, che oltre ai concerti prevede appunto incontri culturali sulla musica, le idee e la socialità del periodo coinvolto. Lucchetti è autore di numerose pubblicazioni e monografie, nonché curatore di mostre e percorsi museali dedicati alla ricerca e alla valorizzazione degli aspetti storici, artistici e antropologici del cibo e delle ‘arti da mensa’.LA sua ricerca si concentra sul valore sociale e culturale dell’alimentazione attraverso i documenti e le fonti letterarie, l’iconografia e le testimonianze materiali. Per informazioni e prenotazioni 3388388746.