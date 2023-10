Luci sul Premio Venere di Frasassi. C’è la mostra di Chris Rocchegiani

Apertura della mostra "Il Quinto Giorno", domani, al museo Arte, storia e territorio di Genga, in omaggio alla Venere paleolitica (foto) ritrovata nel 2008 nella Grotta della Beata Vergine di Frasassi. L’inaugurazione della mostra dell’artista jesina Chris Rocchegiani, vincitrice dell’edizione 2023 del Premio Venere di Frasassi, si terrà alle 17 e l’esposizione sarà curata da Michele Gentili della McZee. Il premio, fortemente voluto dal Consorzio Frasassi e dal Comune di Genga, è un omaggio alla Venere paleolitica oggi conservata al museo archeologico nazionale di Ancona. Il manufatto ha permesso di tracciare una linea che unisce le diverse rappresentazioni del femminile nell’esposizione del museo di Genga. "Il premio Venere di Frasassi intende sottolineare l’importanza della Venere paleolitica – spiega il sindaco di Genga, Marco Filipponi –. È un manufatto che attesta la presenza di un’antica e continua attenzione del territorio ai culti legati alla maternità, che vanno da questa piccola scultura alla splendida Vergine con il Bambino della scuola del Canova, percorso messo in luce nell’allestimento del museo di Genga. Un premio che nasce per riportare simbolicamente la Venere nei suoi luoghi d’origine attraverso i linguaggi dell’arte contemporanea". "Il Quinto Giorno" presenta una selezione di opere che ben descrive gli ultimi anni della ricerca di Rocchegiani. In mostra un nutrito gruppo di sue opere inedite, tra le quali la grande tela "Verrà la morte e avrà i tuoi occhi" perno visivo ed emotivo della mostra. sa. fe.