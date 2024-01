Luci votive, contenzioso: sospese le bollette

Luci votive, sospese le bollette: c’è un contezioso legale. I cittadini si chiedono che fine abbiano fatto le bollette e protestano sui social temendo successive batoste. Il sindaco Enrico Giampieri, tramite il Carlino, spiega: "Il Comune ha dato disdetta alla ditta affidataria per il mancato rispetto della concessione per ciò che riguarda la tariffa applicata agli utenti anni 2021 2022, tariffa non concordata con il Comune e superiore a quella dovuta così come prevede il dispositivo contrattuale. Per questo il Comune ha ritenuto di esercitare una tutela legale che tuteli l’ente dalle somme dallo stesso ente dovute e nei confronti dei cittadini-utenti per le somme non dovute ed indebitamente introitate dalla ditta affidataria del servizio". Nel frattempo il servizio è gestito dal Comune che l’ha riportato all’interno. "I fruitori del servizio che hanno già pagato comunque – chiarisce il primo cittadino - saranno risarciti dell’importo non dovuto. Le prossime tariffe saranno certamente inferiori a quelle attuali". Ma perché non arrivano le bollette? "Essendo una tutela legale da noi esercitata per forza dovrà passare un po’ di tempo per capire l’entità del contenzioso e per ricevere tutto il materiale aggiornato, compresi gli elenchi di chi ha pagato e chi non e per quali annualità. Le bollette saranno inviate non appena avremo ricostruito la situazione di ogni utenza".