Lucia Mascino allo Sperimentale con un monologo sul "Sen(n)o"

Ancona
31 ott 2025
RAIMONDO MONTESI
Lucia Mascino torna ad Ancona con uno spettacolo a cui tiene molto, e che nella versione originale inglese ha ottenuto grande successo di pubblico e di critica. E ‘Il Sen(n)o’ di Monica Dolan in scena questa sera (ore 20.30) al Teatro Sperimentale di Ancona, nell’ambito del cartellone di Marche Teatro. Alla fine tutto si riduce a una sola domanda: pensiamo che il seno sia una cosa oscena oppure che sia quello che è e basta? Una psicoterapeuta si trova a dover valutare un gesto mai compiuto prima. Una madre ha preso una decisione sul corpo di sua figlia e questa decisione scatena intorno a lei una serie di conseguenze e di reazioni sempre più fuori controllo. Un monologo volutamente ‘sfidante’, che conduce il pubblico nell’esplorazione di temi importanti e delicati, come l’esposizione precoce alla sessualizzazione e alla pornografia nell’era di internet, che ha inciso profondamente sulla nostra cultura. E le vittime, come è facile capire, sono innanzitutto i più giovani. Viviamo in una società in cui ci sono aziende che vendono reggiseni imbottiti, scarpe con i tacchi e creme antirughe a bambine di otto o dieci anni. Drammaturgia e traduzione sono di Monica Capuani, adattamento e regia di Serena Sinigaglia. Scene di Maria Spazzi, luci e suoni di Roberta Faiolo, costumi di Stefania Cempini. Info e biglietti: 07152525.

