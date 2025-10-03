Lucia, unica donna italiana: "La mia missione in Iraq per formare gli infermieri. Sempre con velo e scorta"

Lucia Villani è l’unica donna dei tre infermieri triagisti che oggi partiranno per l’Iraq per un periodo di formazione da svolgere all’ospedale di Najaf (1,2 milioni di abitanti), una delle città più sacre dell’Islam sciita, con oltre 1.200.000 abitanti, distante circa 160 km dalla capitale Baghdad. Lucia Villani, di Chiaravalle, origini pugliesi, lavora al triage del pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani ed è istruttrice di triage da 13 anni. E ora, lei, mamma di due bimbe, una di appena tre anni, selezionata dal Gft (gruppo formazione triage) nazionale ha deciso di volare nel Medio Oriente dove resterà quindici giorni per formare gli infermieri locali. Un riconoscimento alla sua professionalità ma anche a quella del triage, degli infermieri e medici del pronto soccorso jesino, guidato dal primario Mario Caroli.

Villani, perché è stata scelta per questa missione in Iraq?

"Si tratta di un progetto del policlinico di San Donato milanese in collaborazione con il governo iracheno. Ci hanno preceduto già altri colleghi nelle scorse settimane ma ora tocca a noi: io, un collega di Fano e uno di San Marino. Dovremo trasferire le nostre conoscenze di triage ai colleghi dell’ospedale di Najaf. La presa in carico, i codici colore, la gestione del trauma cranico, del dolore toracico, ma anche dell’attesa e la qualità dell’assistenza".

Come è diventata istruttrice triagista?

"Dopo gli studi da infermiera professionale ho seguito un corso base Gft da triagista e svolto sei mesi di formazione sul campo. Poi nel 2012 ho partecipato al primo corso di istruttori triagisti a Rimini e da lì ho iniziato la formazione negli ospedali d’Italia. La sento un po’ come missione ed è questo che mi spinge ad affrontare anche questa avventura".

Andrà in un Paese dove le donne sono ancora prive di numerosi diritti e dove c’è molta attenzione alla sicurezza. Non ha paura?

"Sono molto emozionata e anche un po’ preoccupata. Soprattutto lo è la mia famiglia che tuttavia mi sostiene appieno. Ci adegueremo alla cultura del posto, molto diversa dalla nostra: indosserò il velo, vestirò con abiti ampi e scarpe eleganti e non uscirò la sera. Saremo sempre scortati in ospedale e in albergo. L’obiettivo è quello di formare gli infermieri e portare le nostre conoscenze in questo ospedale importante del Medio Oriente". Essere triagista, non è semplice, specie in questi periodi in cui l’utenza spesso mostra aggressività per le lunghe attese...

"Questo è vero ma è anche vero che negli anni le persone stanno comprendendo sempre più la figura del triagista che valuta il livello di gravità ed emergenza, per poi assegnare un codice. Spesso il paziente alle prese con il dolore contesta il codice, ma quando spieghiamo che ci sono codici rossi che inevitabilmente hanno la priorità, si fanno più comprensivi. E’ importante anche la gestione dell’attesa, la comunicazione con il paziente". C’è anche chi contesta il fatto che ad assegnare il codice colore sia un infermiere piuttosto che un medico?

"Sì, a volte chiedono di poter parlare con il medico, ma cerchiamo di spiegare che siamo formati per valutare i pazienti e l’organizzazione, che è la stessa in tutti i Paesi occidentali, è volta a rendere più efficiente la presa in carico".