Luciano Montesi lascia la maggioranza

La maggioranza perde definitivamente un altro consigliere Luciano Montesi (gruppo misto) che nei giorni scorsi ha ufficializzato il suo passaggio agli scranni dell’opposizione. Lo strappo di Montesi con il sindaco Fiordelmondo e la maggioranza (eccetto Mre) si è consumato lo scorso anno sulla questione Edison. Netta sin da subito la contrarietà di Montesi all’impianto per il trattamento dei rifiuti pericolosi che Edison vorrebbe costruire alla Zipa.

Nelle scorse settimane Montesi aveva dichiarato: "Appresa la decisione del Mre di uscire dalla maggioranza non posso non condividere una scelta che manifesta assoluta coerenza. Credo che impegnarsi per il bene della nostra città significhi rappresentare posizioni ’altre’, anche quando sono di critica costruttiva rispetto alle idee della maggioranza di cui si fa parte. Censurare certe scelte come quella del Mre è non solo inopportuno ma quantomeno curioso. Specie quando a farlo è il nostro primo cittadino, divenuto lui si, personalmente, succursale di un partito, che da un lato pretende posizioni fideistiche di chi gli è a fianco in maggioranza e dall’altro subisce invece, quotidianamente, i personalismi condizionanti di assetti politici come Jesi in Comune. Se la politica ha un senso, questo risiede nel confronto e nell’ascolto, valori che ho più volte visto calpestati".