"Lucilla", i primi 60 anni. In festa la pellicceria più antica delle Marche

Sessant’anni e non sentirli: la pellicceria Lucilla è la più storica delle Marche. Nel negozio di via degli Orefici si sono alternate generazioni di Carsughi. Ora, dietro il bancone ci sono Anna e suo figlio, Leonardo Carsughi Sagni: "Siamo la pellicceria più storica di tutta la regione – precisa Anna, mentre sistema una borsetta – Siamo stati noi i primi ad aprire nelle Marche. Mia madre, Lucia Ballanti, e mio padre, Sergio Carsughi, hanno dato vita a questa attività nel lontano 1963".

La conoscono tutti, ad Ancona, la signora Anna. Che con garbo e cortesia si occupa non solo di pellicce, ma anche di borse e – in tempo di covid – persino di mascherine. "Mamma è andata avanti fino alla sua morte, nel 2012. Io ho iniziato dopo la scomparsa di papà, nell’85. All’inizio, stavamo in Corso Garibaldi.

Poi, con il terremoto, il palazzo era diventato inagibile e ci siamo spostati in via Martiri della Resistenza, nel ’73. C’era una bella esposizione con il laboratorio e diverse dipendenti. Dopodiché, nel ’93, abbiamo acquistato il locale di via Orefici pensando a un secondo punto vendita. Ma dopo la scomparsa di papà, io e mamma siamo rimaste sole e questo è diventato il negozio principale".

Quindi, Leonardo, che ora aiuta mamma Anna: "Siamo artigiani, lavoriamo come si faceva una volta, rimettiamo a modello le pellicce. Mamma è nata come stilista, modellista, faceva tutto – dice – Mi ha insegnato il mestiere. Per questo lavoro, ho lasciato l’università". In via degli Orefici, chiuderanno a breve sia ´Fantasie di carta´ sia ´Rivière´: "Noi resistiamo, abbiamo prodotti di nicchia, lavoriamo molto, proprio come una volta e abbiamo tante clienti. Papà – sottolinea la titolare – ci ha insegnato l’onestà. Se una cosa non viene bene, non la faccio e lo dico chiaramente alle clienti.

Vado contro il mio interesse, a volte, ma è più forte di me". Com’è cambiata, la città, in 60 anni? "È cambiato il modo di vivere, prima ci si cambiava spesso d’abito, ci si teneva, ora non è più così.

Noi però continuiamo a fare capi su misura, o a modificarli, quando serve". La pellicceria, da sempre al passo coi tempi, ha persino avviato una collaborazione con la K-way: "Puntiamo molto sul ´rigenerare´ e sulla sostenibilità. Basta con il mondo usa e getta. Mettiamo le pellicce vecchie dentro i K-way". Durante il covid, Anna faceva video da casa su come conservare le pellicce: "Abbiamo venduto più di 100 mascherine di tessuto. Non ci siamo mai fermati".