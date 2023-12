L’ufficiale giudiziario nella sede dell’Erap

Una villa storica, circondata da verde rigoglioso e alberi protetti come un sambuco, rovinata dalla costruzione di venti appartamenti popolari. Non tanto per la realizzazione della palazzina in sé, quanto piuttosto per lavori di contorno e finitura che non sono stati mai completati, a danno dei proprietari della villa. Siamo al Cesano di Senigallia, su un tratto dell’Adriatica nord, dove una scrittura privata tra Erap e tenutario della villa non sarebbe mai stata osservata dall’ente regionale per l’abitazione pubblica. L’abitazione storica è di proprietà di un imprenditore senigalliese di 64 anni, che ha portato l’Erap in tribunale, vincendo in primo grado una causa civile al tribunale di Ancona che ha condannato l’ente a un pagamento immediato di quasi 80mila euro per i danni subiti dal privato. La sentenza è di aprile 2021 ma a distanza di oltre due anni l’imprenditore non ha ancora visto un euro. Ieri mattina un ufficiale giudiziario si è presentato negli uffici Erap di piazza Salvo d’Acquisto, ad Ancona, per procedere a un pignoramento. Un gesto dimostrativo a cui è ricorso lo stesso imprenditore, tramite il suo avvocato, per cercare di sbrogliare un pagamento che a distanza di anni ancora non riesce a riscuotere. Avvocato e ufficiale giudiziario sono arrivati alle 10 all’Erap di Ancona, notificando l’atto ma non potendo procedere di fatto a nessun pignoramento di arredo perché beni non pignorabili. L’Erap però ora ha tempo due settimane per indicare come vuole fare per pagare la somma. Dovrà comunicarlo al tribunale. Ma andiamo per ordine. I problemi per la villa storica sul Cesano iniziano più di dieci anni fa. Nel 2012 l’Erap, avendo acquisito il diritto di superficie sull’area confinante con la proprietà del ricorrente, ha iniziato a costruire 20 alloggi di edilizia residenziale pubblica agevolata e realizzare una tura di pali a confine con la proprietà dell’imprenditore. Si è iniziato a fare uno sbancamento che ha coinvolto anche in parte la proprietà privata. Per consentire i lavori l’Erap ha fatto un accordo scritto con il senigalliese, garantendo il ripristino dello stato dei luoghi a lavori ultimati, come disturbo per aver invaso e smantellato parte della proprietà del 64enne. L’imprenditore infatti si è visto distruggere la siepe perimetrale con 86 piante, il prato all’inglese e l’irrigazione automatica. L’Erap doveva ripristinare tutto entro 60 giorni dalla firma dell’accordo, non oltre agosto del 2013, ma non lo avrebbe fatto. Non avrebbe provveduto nemmeno ai marciapiedi e ad altre opere di servizio. È iniziata una guerra a carte bollate, fatta anche di perizie e accertamenti tecnici fino al pignoramento dei conti correnti dell’ente. L’Erap ha ottenuto la sospensione di quel procedimento esecutivo, sulla base della asserita impignorabilità stabilita dalla legge delle somme nei conti correnti.