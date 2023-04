L’Ugl: 20mila euro di spese per la privacy

"Sono 621.487 euro le spese legali pagate dal Comune nel periodo 2018-2022: di questi, 20mila euro sono stati liquidati al legale dell’Ente per la difesa e contro la sanzione impartita dal garante della privacy, l’altro è per un ricorso davanti al giudice del lavoro".

È la segnalazione dell’Ugl che, come sindacato, "ha registrato nei suoi confronti un accanimento senza precedenti, con un’accelerazione nell’ultimo quinquennio". Lo stesso sindacato riferisce di "vessazioni, violazione della legge sicurezza sul posto di Lavoro, attività antisindacale, violazione della privacy: sono solo alcuni dei fatti contestati all’amministrazione al vaglio del Tribunale di Ancona". E ancora: "Il motivo per cui si è arrivati a questo scontro è stato determinato dalla condotta che il sindacato ha assunto nei confronti dell’Amministrazione, denunciando le molteplici violazioni di diritti valutate, come nel caso del garante, gravi al punto di essere stati sanzionanti con un provvedimento di 10mila euro, non pagato dall’amministrazione stessa ma impugnato e di cui ha perso anche il ricorso in Appello per poi approdare in Cassazione". Secondo l’Ugl, "non possiamo dire che a Falconara l’amministrazione uscente abbia rispettato questi due principi, libertà e confronto". L’auspicio "è che la prossima Giunta metta al centro della sua agenda politica le risorse umane e con esse le relazioni con i lavoratori il cui confronto diventi lo strumento attraverso cui mettere in moto una macchina amministrativa comunale che necessita di una profonda revisione".