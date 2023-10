L’Ugl: "Polizia locale, pochi e senza mezzi"

"La polizia locale ha 7 unità in meno rispetto a quanto prevede la legge regionale, strumenti di difesa mai dati, un’auto di servizio su due con 20 anni di usura e oltre 357mila chilometri e formazione di autodifesa incompleta". Va all’attacco del sindaco Cristina Amicucci, Vincenzo Marino, segretario regionale Ugl polizia che parla di "scenario inquietante, anche alla luce del cambiamento del contesto sociale Chiaravallese". "Come si può fare e dare sicurezza ai cittadini se chi la dovrebbe garantire è lui stesso mandato allo sbaraglio?". "Questa analisi – aggiunge Marino - risulta ancora più scandalosa se consideriamo i 484mila euro di sanzioni emesse dal Comune tramite il velox presente in via Clementina. Secondo il codice della strada, parte di questi proventi dovrebbero essere re-investiti nella formazione, strumenti di difesa, automezzi e assunzioni della polizia locale. È stato forse fatto?".

"La legge regionale citata dall’Ugl – replica il sindaco Amicucci - è purtroppo in netto contrasto con la normativa nazionale che determina i livelli di capacità occupazionale degli enti locali. Abbiamo fin da subito inserito nel piano occupazionale 2023 la figura di un nuovo istruttore di vigilanza a tempo pieno e indeterminato. Per le dotazioni siamo in attesa dell’esito del finanziamento regionale per l’acquisto di un etilometro".