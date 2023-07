Lui ha un malore, lei tenta di salvarlo Anziani coniugi trovati morti in casa

di Silvia Santini

Ha fatto di tutto per tentare di soccorrere il marito. Probabilmente però lui era già deceduto quando lei è scesa dalle scale, di fretta, trovando anche lei la morte una manciata di ore dopo. La loro storia, lunga anni, si è chiusa nella stessa giornata. La tragedia si è consumata l’altro ieri notte alla periferia di Osimo. Due anziani, moglie e marito, sono stati trovati morti in casa a San Biagio verso le 21. L’uomo di 80 anni e la moglie di 75, Eros Moretti e Annalisa Santarelli, erano entrambi malati da tempo. Sul posto, in via Manzoni, a pochi passi dalla scuola, sono arrivate le ambulanze, i carabinieri della stazione di Osimo, coordinati dal maggiore Luigi Ciccarelli, e i vigili del fuoco del distaccamento di San Sabino che hanno dovuto forzare una porta finestra al piano terra per consentire ai sanitari di entrare. La porta non si apriva. La macabra scoperta è stata fatta in quel momento. La villetta si distribuisce su due piani. La donna è stata ritrovata sulle scale che conducono al primo piano, già morta. Il marito invece era a terra nel bagno al piano superiore. Stando al medico legale e all’ispezione cadaverica svolta ieri mattina, si tratterebbe di morte naturale. Non sono stati trovati segni di violenza sui loro corpi né di effrazione in quella casa. Tutta la frazione che conosceva la coppia è sotto choc. Una prima ricostruzione farebbe pensare che l’uomo sia caduto in bagno battendo la testa, molto probabilmente vittima di un malore, e la moglie avrebbe tentato appunto di soccorrerlo e per scendere velocemente al piano di sotto sarebbe caduta lungo le scale riportando ferite mortali. Camminava con l’ausilio di un treppiedi.

Il decesso sarebbe sopraggiunto l’altro ieri mattina per l’80enne e poche ore dopo per la moglie. Non è riuscita a chiedere aiuto. E’ stata una nipote della coppia ad aver avuto timore che fosse successo qualcosa e quindi a contattare le forze dell’ordine. Voleva sapere come stavano, accertarsi che andasse tutto bene. La signora sarebbe morta almeno due ore prima dell’arrivo della task force. Le salme sono state entrambe riconsegnate all’amministratore di sostegno per organizzare i funerali che saranno celebrati congiuntamente nella chiesetta della frazione osimana. La Procura non ha disposto autopsia e non sono per ora stati eseguiti sequestri. Le cause dei decessi sarebbero naturali. I due anziani erano seguiti, sia per i problemi fisici del marito che per quelli psichiatrici. Anche la donna aveva bisogno del sostegno psicologico.

