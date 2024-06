Luigi Casadei, altra impresa. Ancora campione europeo

Luigi Casadei lo ha fatto ancora: dopo gli incredibili successi a livello internazionale, il giavellottista anconetano si è confermato Campione Europeo Virtus (l’equivalente comunitario della Fisdir, la Federazione italiana disabili intellettivo relazionali) a Uppsala, in Svezia. Giovedì pomeriggio, al culmine di una gara di altissimo livello e in cui ha battagliato duramente, lancio dopo lancio, misura dopo misura con un giovane atleta portoghese, Casadei ha scagliato l’attrezzo a 56 metri e 41 centimetri. Tanto per capirci, Dario Dester, agli Europei di Atletica Leggera di Roma appena terminati, nella prova di lancio del giavellotto del Decathlon ha ottenuto un 66 metri, una grande misura. Casadei, 26 anni, continua a ritoccare i suoi record, ma soprattutto a vincere le gare a livello internazionale, avvicinandosi alle misure degli atleti italiani cosiddetti ‘normodotati’.

Tornando alla gara svedese, Casadei è stato per metà gara dietro il giovanissimo atleta portoghese Tiago Ramos, poi al quarto lancio ha stabilito la misura della vittoria: "Come ‘Gimbo’ Tamberi anche Luigi è stato a lungo con l’acqua alla gola e nel momento di maggior difficiltà, quando sembrava destinato a non raggiungere il primo posto, ha piazzato la sua zampata. Lo devo ammettere – racconta il padre dell’atleta dorico, Michele Casadei – ormai ha acquisito la stoffa del campione e per noi, io, sua madre e tutti gli altri, seguire la sua gara è stata come sempre un’emozione adrenalinica. Il suo allenatore, Gianluca Tamberi (fratello del campione olimpico, mondiale ed europeo in carica di salto in alto, ndr), lo ha seguito e consigliato passo passo, a ogni lancio, senza far mancare mai la sua presenza e i suoi consigli. Grazie a lui ha raggiunto un livello anche tecnico davvero straordinario. Bella e consueta ormai l’immagine di lui sul gradino più alto del podio, la medaglia al collo. Domani (oggi, ndr.) prenderà parte anche alla gara di lancio del peso, tanto per non farsi mancare nulla".

Luigi Casadei ha gareggiato nella categoria Ii1, il livello meno pesante di disabilità intellettivo-relazionale (le categorie sono tre). Nonostante questo problema nel corso degli anni, grazie anche a un percorso scolastico all’istituto alberghiero di Loreto, il giovane è riuscito a raggiungere risultati impensabili, non solo nello sport, ma anche nel lavoro e nella vita. I continui trofei in atletica leggera sono solo un esempio e la conseguenza del buon lavoro fatto da lui e dai suoi familiari.