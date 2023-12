Luigi Gallo nominato direttore scientifico della Pinacoteca dorica

La Pinacoteca civica ‘Francesco Podesti’ ha un nuovo direttore scientifico. E’ Luigi Gallo, attuale direttore della Galleria Nazionale di Urbino e dei Musei delle Marche. Ad annunciarlo, ieri mattina, è stata l’assessore alla cultura Anna Maria Bertini, ricordando che da tre anni la pinacoteca è priva di una tale figura (Stefano Zuffi ne era il consulente). "Quando ci siamo incontrati glielo abbiamo proposto e lui ha accettato". L’occasione è stata la conferenza stampa di presentazione della nuova sezione romana del Museo Nazionale Archeologico delle Marche. Il professor Gallo conferma: "Me lo ha chiesto l’amministrazione comunale, ed io ho accettato. Secondo le linee ministeriali i direttori regionali dei musei debbono essere principali interlocutori del territorio: altre realtà museali, enti locali, fondazioni private". Luigi Gallo confessa di aver detto sì alla proposta "con orgoglio ed emozione" anche per un motivo particolare: "Prima di me solamente una persona aveva avuto l’onore di assumere le due funzioni, Pasquale Rotondi". Si tratta del famoso soprintendente che salvò migliaia di opere d’arte durante la seconda guerra mondiale. "Ancora una volta sulle orme di Pasquale Rotondi" ha aggiunto Gallo, riferendosi alla mostra ‘Arte liberata 1937-1947: capolavori salvati dalla guerra’, da lui curata alle Scuderie del Quirinale e dedicata al lavoro svolto da soprintendenti, funzionari e ‘monuments men’ durante il periodo bellico. Un’ampia sezione era dedicata proprio a Rotondi.