Addio a Luigi Miti, morto a 108 anni l’uomo più longevo delle Marche

Ancona, 15 luglio 2023 – Capo della Resistenza di Ancona e poi luminare della medicina: si è spento a 108 anni (compiuti lo scorso dicembre) Luigi Miti, l’uomo più longevo delle Marche. La persona più longeva delle Marche è invece una donna di Pesaro che ha compiuto da poco 113 anni. Per anni è stato il primario del reparto di medicina nell’allora ospedale civile Umberto I, nel cuore di Ancona. Figura straordinaria dell’ambito ospedaliero anconetano, quando la sanità aveva altre prerogative.

Le condizioni di salute del professor Miti si sono aggravate negli ultimi giorni. Questa mattina il suo cuore ha cessato di battere all’interno della sua abitazione di via Thaon de Revel, al Passetto (famosa e ribattezzata proprio col suo nome una curva di quella strada), nella giornata in cui, paradossalmente, i sindacati manifestavano a difesa della sanità pubblica a pochi metri da casa sua. Luigi Miti era nato nel 1914 a Potenza Picena, ma ha praticamente vissuto e operato lungo tutta la sua vita ad Ancona. Le esperienze durissime da bambino durante il primo conflitto mondiale, poi durante la seconda la grande attività di membro della Resistenza antifascista.

Nel Dopoguerra è iniziata la sua lunghissima carriera professionale nell’area della medicina all’ospedale civile di largo Cappelli. Luigi Miti è stato primario emerito della divisione di medicina generale e nella sua infinita carriera è stato capace di produrre oltre cento pubblicazioni. Il reparto di medicina dell’ospedale di Ancona che ha conosciuto grandi luminari, oltre Luigi Miti anche Sandro Totti e poi successivamente Aldo Salvi, fino all’anno scorso primario della medicina di Torrette, ma con una lunga esperienza anche al civile.

Il cordoglio del sindaco Silvetti

Profondo cordoglio per la scomparsa del professor Miti, ha espresso il sindaco di Ancona Silvetti. “L’amministrazione comunale ricorda l’uomo, il luminare della medicina, colui che lascia il suo sapere attraverso le oltre cento pubblicazioni che ha curato. Un profilo professionale altissimo e di vanto per tutte le Marche. Primario emerito all’Umberto I e medaglia d’argento al merito della Sanità pubblica, non sarà dimenticato dalla città che lo ha ospitato”.