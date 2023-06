Luigi più forte del vento Lancia il giavellotto a 53 metri e diventa il "re" di Francia

Contro il vento, contro gli avversari, molto tosti, contro il mal di schiena e contro ogni altro limite possibile: così Luigi Casadei, anconetano di 21 anni, si è aggiudicato i Global Games di Vichy, in Francia. Sfiorati i 53 metri per entrare nell’albo d’oro della più importante rassegna internazionale dell’atletica leggera. L’ennesima impresa del ragazzo prodigioso che col suo giavellotto è riuscito in qualcosa di straordinario pochi giorni fa. I Global Games praticamente rappresentano, a livello mondiale, i giochi olimpici per la categoria di cui fa parte Luigi, inclusa all’interno della Fisdir, la Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali. Non parliamo di atleti con disabilità fisiche. In passato Casadei era riuscito a raggiungere risultati moto importanti, compresi titoli continentali e mondiali, sempre con il giavellotto, l’attrezzo a cui alcuni anni fa, grazie a un maestro anconetano, si è avvicinato innamorandosene. L’altro ieri, venerdì mattina per la precisione, Casadei ha iniziato la sua gara con i primi turni di lancio e alla fine, con un notevole 52,73 metri, è riuscito a battere la concorrenza di tanti atleti in arrivo in Francia da tutto il mondo. In particolare il 21enne atleta anconetano è riuscito ad avere la meglio sui due che gli sono arrivati più vicino a livello di misura, un lanciatore brasiliano e un polacco, capaci di dare filo da torcere a Casadei fino all’ultimo. La gara è stata seguita da vicino dai genitori dell’atleta anconetano, mentre in tanti hanno potuto assistere alla performance di Casadei collegandosi in rete. Come accennato in precedenza. Non è stata la sua miglior misura da quando lancia il giavellotto, ma ci sono una serie di motivazioni per spiegare ciò: "In un’occasione Luigi è riuscito a raggiungere i 53 metri, ma la misura ottenuta ai Global Games è straordinaria _ racconta la madre di Casadei, ovviamente molto soddisfatta anche se non più sorpresa dalle grandi imprese del figlio _. Ultimamente ha sofferto parecchio per un problema alla schiena che lo ha tormentato e prima della competizione non era sicuramente al 100% della forma. E poi c’è da tenere in considerazione il vento forte che spirava su Vichy venerdì mattina, raffiche insidiose che hanno limitato molto i lanci di tutti gli atleti. Di più non si poteva fare e Luigi ha fatto il massimo con quella misura". Un grande orgoglio e una soddisfazione per tutta la città.