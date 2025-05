L’ultima follia di vandali col trapano. Viti infilate nelle gomme delle auto

Viti infilate negli pneumatici delle automobili. Sono diversi i cittadini alle prese con questo atto vandalico che sta divertendo qualcuno, armato di trapano elettrico, che si aggirerebbe per la città. A far ipotizzare che non si tratti di un semplice inconveniente, a cui si può andare incontro quando si guida una vettura, è la cadenza quasi giornaliera in cui questi incidenti stanno accadendo. "In un mese sono arrivati una decina di clienti con questo problema – spiega Paolo Gambelli, meccanico dell’autofficina che si trova tra via Montebello e via Curtatone – tutti hanno avuto una ruota bucata a causa di viti che ho trovato infilate nello pneumatico. Gli ultimi due clienti sono di lunedì. Questa cosa ha iniziato ad insospettirmi perché le viti che trovavo erano le stesse. Sono viti autoforanti che si avvitano con un trapano elettrico, ce le deve infilare qualcuno". Non chiodi quindi che può capitare di trovare lungo la strada e di essere così sfortunati da passarci sopra con le ruote. Sono viti della stessa lunghezza, in acciaio, sembrerebbe appartenenti ad una stessa partita e modello. "Il cliente non si accorge subito della loro presenza – spiega il meccanico – perché la ruota può anche non sgonfiarsi subito in quanto la vite infilata fa anche da tappo. Guidando poi l’auto lo pneumatico finisce a terra e allora si accorgono. Non è possibile individuare una zona perché nessuno sa con esattezza dove può essere avvenuto il contatto".

La clientela che si è rivolta all’autofficina è tutta anconetana, della zona del centro, alle prese con l’annoso problema dei parcheggi. Difficile stabilire se il presunto dispetto sia causato da qualcuno che non tollera le auto o voglia semplicemente punire chi parcheggia in certe zone. Al momento nessuno ha sporto denuncia alle forze dell’ordine ma l’invito è di tenere gli occhi aperti. "Quando va bene riparo il buco – dice Gambelli – ma se è fatto in un certo punto la toppa non regge e c’è da cambiare tutta la ruota". Il danno quindi può andare da 10 a 100 euro, a seconda del tipo di pneumatico da sostituire. Le auto arrivate per la riparazione sono tutte utilitarie come Fiat Punto e Citroen. Il problema delle ruote bucate va avanti da aprile. Il sospetto che si tratti di dispetti o atti vandalici è arrivato perché la vite difficilmente si infila come un chiodo, va avvitata con forza per penetrare e solo con un trapano si è in grado di forzare il copertone di gomma.