L’ultima frontiera. Ecco i contratti lampo per i nuovi infermieri: solo 15 giorni di lavoro

Nuovi infermieri, appena usciti dalla scuola di specializzazione della facoltà di Medicina e Chirurgia di Torrette, assunti dall’azienda ospedaliera con contratti di 15 giorni. Il tempo determinato nelle Marche diventa sempre più determinato, con accordi che vanno ormai in base ai giorni e non più a mesi e neppure a settimane quasi. Un vero e proprio caso che fa discutere quello emerso in questi primi giorni del 2024 parlando di precariato della professione infermieristica. L’Università Politecnica delle Marche forma gli infermieri del futuro e a goderne i benefici sono soprattutto le cliniche private convenzionate. Queste ultime possono ‘permettersi il lusso’ di assumere a tempo indeterminato e con stipendi superiori rispetto al settore pubblico e alla stessa azienda di Torrette, da sempre in fondo alla classifica dei salari per tutte le categorie di lavoratori, a partire dai medici.

L’ultima ‘sfornata’ di nuovi infermieri, lo ripetiamo preparati con qualità dalla facoltà di Infermieristica della Politecnica, ha visto più del 60% dei candidati snobbare l’azienda ospedaliera anconetana per cercare un lavoro più stabile altrove. Stando ai dati di cui siamo venuti in possesso, su 50 infermieri Torrette e i suoi presidi collegati (cardiologico ‘Lancisi’ e pediatrico ‘Salesi’) è riuscito a intercettarne appena 19; gli altri si sono rivolti altrove, comprese in particolare le cliniche private convenzionate. Va detto che i 19 infermieri che hanno accettato di iniziare da precari la loro carriera firmando contratti di poche settimane, seppur rinnovabili, rappresentano un toccasana per alcuni reparti in trincea. Una buona parte hanno dovuto tagliare i posti letto e di conseguenza i ricoveri, gli interventi e le prestazioni sanitarie in genere. Ci sono unità operative a Torrette che lavorano con un 30% delle degenze chiuse per carenza di personale in grado di seguire i pazienti. E intanto, al piano 1, il pronto soccorso esplode e ogni giorno decine di pazienti attendono di essere ricoverati in appoggio, adagiati sulle barelle lungo i corridoi.

C’è poi anche l’annoso problema degli interventi chirurgici con la difficoltà di trovare tecnici di sala operatoria, fondamentali come i chirurghi. In pochi mesi il loro numero è stato dimezzato e tante sedute operatorie sono saltate, con i tempi di attesa degli interventi in elezione (quelli programmati per intenderci) che si allungano pericolosamente.