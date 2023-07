L'ultima giornata della Rassegna 'Sotto le Stelle del Jazz' a Senigallia

Ultima giornata in compagnia della rassegna ‘Sotto le Stelle del Jazz’ di Senigallia, che riunisce alcuni tra i più talentuosi e rinomati musicisti del panorama jazzistico italiano e internazionale. Decisamente ricco il programma, che prenderà il via alle ore 19.30 nel cortile della Rocca Roveresca, dove si esibiranno il duo Two e il trio Vocenera. In serata (ore 21.30) il Foro Annonario farà da cornice al concerto del Joy Salinas Quartet. Infine, dalle ore 23, ci si sposterà nello splendido cortile di Palazzetto Baviera, dove risuoneranno le note del duo composto da Samuele Garofoli, trombettista allievo di Paolo Fresu ed Enrico Rava, e Stefano Coppari, noto chitarrista. L’evento è promosso dal Comune ed è organizzato dall’Associazione Gratis in collaborazione con la Rocca Roveresca. L’ingresso ai concerti è gratuito.