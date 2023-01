L’ultima nata porta luce a casa del sindaco Fanesi

Da Ascoli a San Benedetto, fino a Fermo. Sembrava di essere tornati al Capodanno del 2019, quello del pre Covid, a vedere quanto erano piene le piazze nel Piceno e nel Fermano. In piazza del Popolo ad Ascoli è stato un successo il San Silvestro del Comune, e al ‘Capodanno di tutti’ organizzato dal Polo accoglienza al Sacro Cuore a Campo Parignano, si è brindato in allegria all’arrivo del 2023. Anche a San Benedetto i brindisi in piazza Giorgini hanno riempito l’ultima notte dell’anno, e lo stesso è accaduto in piazza del Popolo a Fermo, col tutto esaurito per la discoteca sotto le stelle; grande la soddisfazione degli organizzatori, da Stefano Castori a Luigi Rocchi a Mario Mazzaferro, insieme ai dj Robbie Vu e Daniele Baldelli, un grande spiegamento anche delle forze dell’ordine e di pubblica assistenza per una serata che è filata liscia fino alle quattro del mattino. Nessun nuovo nato ma tanti nell’ultimo giorno dell’anno. Ad Ascoli l’ultimo fiocco è stato rosa: alle 23.52 di sabato è nata Anna Fanesi, figlia del sindaco di Castorano Graziano Fanesi e di Maria Chiara D’Angelo. A San Benedetto l’ultima nata del 2022 si chiama Lucia, 2.990 chili, venuta alla luce alle 10,44 per la gioia dei coniugi Sara e Antonio, lei casalinga e lui operatore nel settore edile, residenti a Ripatransone. L’ultima nata del 2022 a Fermo si chiama Amelia Masha, venuta al mondo alle 13.29, con la mamma Tatiana e il papà che, dopo i mesi di chiusura per il Covid, è tornato ad assistere al parto: "Siamo riusciti a ricostruire quella intimità familiare che favorisce e caratterizza la nascita anche nella sala operatoria", ha spiegato il primario Scartozzi.