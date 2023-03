"L’ultima notte di Amore", Favino in sala dialoga con gli spettatori

Pierfrancesco Favino, uno degli attori più popolari del momento, questa sera (ore 21) Multiplex Giometti di Ancona incontrerà il pubblico in occasione del tour di presentazione del film ‘L’ultima notte di Amore’. Di Franco Amore si dice che è Amore di nome e di fatto. Di sé stesso racconta che per tutta la vita ha sempre cercato di essere una persona onesta, un poliziotto che in 35 anni di onorata carriera non ha mai sparato a un uomo. Queste sono infatti le parole che Franco ha scritto nel discorso che terrà all’indomani della sua ultima di notte in servizio. Ma quella notte sarà più lunga e difficile di quanto lui avrebbe mai potuto immaginare.