L’ultima uscita pubblica del prefetto: "Lieto di aver servito la mia regione". Ora andrà a Venezia, arriva Ordine Il prefetto Darco Pellos lascia Ancona per Venezia, sostituito da Saverio Ordine, esperto di criminalità organizzata, migranti e sicurezza. Egli esprime soddisfazione per il lavoro svolto a tutti i livelli e rammarico per lasciare le Marche.