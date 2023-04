L’ultima volta da sindaco Cita Segre e si commuove "La storia non si riscrive"

"Per me, oggi, è una grande emozione essere qui". Un’emozione che la sindaca di Ancona, giunta ormai alla fine del suo secondo mandato, ha vissuto per dieci lunghi anni. Ogni 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, Valeria Mancinelli ha attraversato piazza IV Novembre con la fascia tricolore addosso, tra i reparti schierati e i Corpi militari sull’attenti. Al suo fianco, come da protocollo, il prefetto di Ancona, Darco Pellos. Non è mai mancata, lei, arrivata al Passetto intorno alle 10.15. Dopo i saluti e le strette di mano alla gente, la numero uno di palazzo del Popolo si è posizionata per l’ultima volta sotto il gazebo rosso allestito appositamente per l’evento da una squadra di vigili del fuoco. Poi ha ricordato commossa: "Si celebra l’evento storico sostanziale da cui nasce la Repubblica e la casa comune di tutti gli italiani". Gli occhiali scuri sul volto non sono serviti a nascondere l’emozione per la sua ultima Festa della Liberazione. Il 25 aprile fu il Comitato nazionale di liberazione, organizzazione politica e militare, costituito il 9 settembre 1943 e composto da "esponenti delle varie forze politiche a chiamare il popolo all’insurrezione. I tre obiettivi del Cln erano la liberazione dall’occupazione nazista e dal regime fascista, la lotta al fianco delle truppe alleate e un nuovo assetto istituzionale dell’Italia dopo aver sconfitto l’occupazione nazifascista". E ancora: "È stato un onore, per me, presenziare da sindaco a questa manifestazione per dieci anni".

La Mancinelli ieri, al Passetto, ha preso in prestito le parole della senatrice a vita Liliana Segre, superstite dell’Olocausto e testimone della Shoah: "Il 25 aprile del 1945 è l’evento fondante della Repubblica italiana. Bisogna continuare a preservare valori che oggi – ha detto – ci sembrano così scontati come l’aria che respiriamo, come dice Liliana Segre, ma che scontati non sono affatto. Basta guardarsi un po’ intorno – ha continuato la sindaca – per capire quanto siano preziosi. Non è un caso che diventa festa nazionale – ha aggiunto – non negli ultimi anni ma il 22 aprile 1946, in forza di un decreto firmato dall’allora ministro Alcide De Gasperi. Per questo è festa nazionale e può essere vissuta da tutti noi sapendo che con quegli eventi si è costruita la casa di tutti. La storia non può essere riscritta: senza quel 25 aprile, senza quello che c’è stato tra il 9 settembre ‘43 e il 25 aprile ‘45 non avremmo questa casa comune, non avremmo avuto 78 anni di pace in questa parte del mondo, e quelle libertà e democrazia che consideriamo oggi un fatto scontato".

A chiudere, il ricordo per chi è caduto nella Resistenza: "Credo che la gratitudine profonda vada a tutti coloro che hanno lottato, molti dei quali hanno dato la vita, per consegnarci questi doni che adesso sta a noi preservare e curare per le future generazioni". Tra il pubblico, anche alcune delegazioni di diversi istituti scolastici della provincia di Ancona.

Nicolò Moricci