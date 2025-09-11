L’ultimo abbraccio a Francesco Bravi. Duomo gremito per il medico

L’abbraccio di tutta la famiglia della Croce Rossa ma anche di un’intera comunità a Francesco Bravi.

Duomo gremito, ieri pomeriggio, per l’ultimo saluto al medico e storico presidente del comitato locale Cri, scomparso lunedì a 79 anni dopo aver lottato a lungo contro una malattia.

A ricordarlo il presidente Elia Emma a nome di tutti, dipendenti e volontari Cri ma anche il presidente nazionale Rosario Maria Gianluca Valastro, che ha inviato una lettera.

Francesco Bravi era e continuerà ad essere un esempio di umiltà, altruismo e spirito di servizio.

Nelle parole del parroco don Claudio Procicchiani, Francesco Bravi è vivo e "sta soffiando sul bene che ha fatto in vita". "Un soffio che arrivi al nostro cuore".

"Il suo esempio – ha ricordato il parroco - può essere di grande aiuto vista la situazione attuale in cui molte associazioni stanno soffrendo per la carenza di volontari. Gli uomini da soli non sono mai eroi e Francesco era al servizio della comunità in una squadra fatta di tante persone che aiutano gli altri". Perché la mancanza della sua figura "non scalfirà certamente l’esempio delle sue parole e delle sue azioni".

In Cattedrale per l’ultimo saluto a "Checco" e l’abbraccio ai suoi cari ieri c’erano anche diversi sindaci e amministratori del territorio, colleghi di Bravi, ma anche tanti cittadini comuni che hanno incontrato sulla loro strada un medico pneumologo e allergologo di grande esperienza ma soprattutto un grande uomo che metteva gli altri sempre al primo posto.

Sara Ferreri