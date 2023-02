L’ultimo affondo di Santarelli: "La sanità regionale fa acqua"

"La sanità regionale fa acqua da tutte le parti". L’affondo di Giuseppe Santarelli, segretario generale uscente Cgil Marche, ieri durante il suo intervento al Congresso regionale del principale sindacato nazionale, non è stato un fulmine a ciel sereno. Da mesi, se non da anni, la Cgil Marche ha mostrato i denti nei confronti di Palazzo Raffaello sul tema più importante per il territorio (l’85% del budget della Regione). All’auditorium della Mole Vanvitelliana, location scelta per lo svolgimento dei lavori congressuali, una due giorni di confronto e di attacco nei confronti dell’istituzione locale guidata dal presidente Francesco Acquaroli. Ieri la prima giornata, oggi la conclusione dei lavori con l’elezione del nuovo segretario. Scontata la riconferma di Santarelli. Un grande patto per il lavoro di qualità. Da questa proposta si è mosso il XIII congresso regionale della Cgil Marche, alla presenza del segretario nazionale Emilio Miceli. Dal patto regionale all’attacco verso la Regione, dal tema dei giovani ai salari e alla contrattazione fino appunto al core della sanità. In vista del congresso, si sono svolte 1783 assemblee coinvolgendo oltre 27mila iscritti: "Le Marche sono al declino, l’Europa stessa ci ha declassato, con l’Abruzzo e l’Umbria, tra le regioni in transizione – ha attaccato Giuseppe Santarelli _. Abbiamo perso ben 24 punti percentuali di Pil pro-capite in 20 anni, -16% di perdita di valore aggiunto della nostra economia. Le Marche sono diventate una terra di conquista dove i grandi marchi colgono i vantaggi legati alla professionalità: oltre 60 imprese sono passate di mano da proprietà marchigiane a grandi multinazionali o a fondi finanziari tra il 2005 e il 2021". E sulla sanità: "È un fallimento. Ci preoccupa la mancanza di confronto, il complessivo progetto della riforma che è solo una moltiplicazione di poltrone e quello della riorganizzazione delle rete di medicina territoriale, tanto per fare un esempio. Si continua ad alimentare l’illusione che possono esserci più ospedali ma entro tre anni andranno in pensione nelle Marche oltre 2000 infermieri e oltre 600 medici. Non c’è dubbio: la destra sta avviando silenziosamente la grande privatizzazione del sistema sanitario".