L’ultimo anno della Blu Nautilus: "Ad Ancona la crisi non si sente. Raccomandiamo di usare i bus"

"Questa è la prima fiera di San Ciriaco della Giunta Silvetti, per noi è molto importante perché parliamo della manifestazione più identitaria della nostra città": così il primo cittadino ha salutato ieri mattina i presenti in Comune per il lancio ufficiale della kermesse sottolineando le novità dell’edizione 2024.

"In questi giorni tutta l’amministrazione comunale è impegnata e sotto pressione per la fiera – ha proseguito – perché dobbiamo in primis garantire servizi ai cittadini. Siamo sicuri che la fiera darà nuovo impulso non solo all’economia locale ma anche agli arrivi dei primi turisti della stagione, sperando sempre nel bel tempo". Angelo Eliantonio, assessore alle Attività economiche e Grandi eventi ha ricordato che questa sarà l’ultima edizione con affidamento diretto per l’organizzazione alla società Blu Nautilus. Dal 2025 si andrà a gara oppure la fiera verrà gestita in house. "Sarà una scelta politica della Giunta e del sindaco – le parole di Eliantonio – decideremo come muoverci nelle prossime settimane". L’assessore ha posto l’accento sull’importanza di garantire la sicurezza dei cittadini e non creare disagi in termini di traffico e viabilità. Soddisfatto Franco Foschi che da oltre 20 organizza con la Blu Nautilus la manifestazione per il patrono della città: "Siamo in controtendenza – ha spiegato – perché il settore fieristico su strada è un po’ in crisi mentre ad Ancona abbiamo avuto un’ottima risposta anche da parte di molti operatori locali". La raccomandazione da parte dell’Amministrazione e del Comandante della Polizia locale Marco Ivano Caglioti è stata quella di lasciare l’auto a casa nei giorni della fiera oppure utilizzare i parcheggi scambiatori e servirsi poi dei mezzi pubblici e delle tante navette gratuite predisposte ad hoc per raggiungere le principali attrazioni in programma.

"A tutti, residenti e visitatori, si consiglia vivamente di non usare gli automezzi privati per arrivare in centro, se non in casi di forte necessità – ha ribadito Eliantonio – molto meglio sfruttare il trasporto pubblico o lasciare i mezzi nei parcheggi, per godersi le bellezze della città e della stagione, facendo quattro passi a piedi. In particolare si consiglia di evitare l’incrocio tra Viale della Vittoria e Via Giannelli. In questo punto, infatti, per gli attraversamenti pedonali dei visitatori della Fiera, potranno verificarsi code di auto ed intasamenti".