L’ultimo appello al voto dei quattro candidati

Tra piazza Mazzini e la sala ex Mercato Coperto gli ultimi appuntamenti prima della chiusura della campagna elettorale di Stefania Signorini, Annavittoria Banzi e Marco Baldassini, con passaggi anche a Castelferretti (frazione che, spesso, fa la differenza). Anna Grasso, per l’ultimo appuntamento, ha radunato i fedelissimi nella sede di via Bixio. Modi diversi, speranze che si alimentano, partecipazione numerosa in vista del voto di domani e lunedì. A proposito, qualche promemoria. Al fine di agevolare il rilascio o il rinnovo delle tessere elettorali per partecipare alla consultazione che eleggerà il nuovo sindaco e il Consiglio comunale, l’ufficio elettorale sarà aperto anche oggi (dalle 9 alle 18) e nei due giorni di voto: domani dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15. Le sezioni elettorali 6 e 7, prima ospitate nella scuola Marconi di Case Unraa, sono state temporaneamente trasferite al Centro sociale Leopardi, quartiere Stadio. Tutti gli elettori in possesso di tessere elettorali con l’indicazione delle sezioni 6 o 7 dovranno recarsi presso la nuova sede per esprimere il voto senza necessità di aggiornare la propria tessera elettorale. Per ricapitolare, sono queste le quattro aspiranti fasce tricolore e le liste in loro supporto: Marco Baldassini, sostenuto dalla coalizione formata da tre liste Ancora Falconara Marittima, Vola Falconara Marittima, Riformisti per Falconara; Annavittoria Banzi, sostenuta dalla coalizione formata dalle quattro liste Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Cittadini in Comune e Si Può; Anna Grasso, sostenuta dalla lista Falconara Libertas; Stefania Signorini, sostenuta dalla coalizione formata dalle quattro liste Uniti per Falconara, Falconara in Movimento, Direzione Domani e Falconara 2028. Baldassini, 45 anni, è comandante navale e capogruppo del Gruppo Misto. Banzi, 49 anni, è avvocato esperto in diritto della famiglia e minorile. Grasso, 46 anni, è commissaria di Polizia locale a Jesi. Signorini, 65 anni, è sindaco uscente, dirigente scolastica e docente. Complessivamente sono 181 gli aspiranti consiglieri, dei quali 104 uomini e 77 donne, che proveranno a giocarsi i 16 posti disponibili in Consiglio comunale. Sulla scheda elettorale i circa 20mila elettori troveranno le coalizioni in quest’ordine: Baldassini (Vf, Rpf, Af); Signorini (Upf, Fim, Dd, F2028); Grasso (Fl); Banzi (M5s, Pd, Sp, Cic). L’ultima settimana è stata particolarmente intensa per i candidati che, soprattutto nell’ultimo faccia a faccia alla Biblioteca francescana non se le sono mandate a dire pur sempre sugli argomenti. Era successo altrettanto nei confronti precedenti, compresi i tanti duelli "social".