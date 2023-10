"L’ultimo assalto", al Pergolesi il film su Ezio Triccoli

"L’ultimo assalto", in esclusiva su History channel lunedì prossimo alle 21.50, sarà proiettato in anteprima al teatro Pergolesi domani dalle 21, a ingresso gratuito. Perché racconta l’incredibile storia dello jesino Ezio Triccoli che, dopo aver scoperto di possedere un talento, ne ha fatto la zattera di salvataggio per superare la prigionia e la chiave per una nuova vita, finita la guerra. La storia di Triccoli comincia infatti in un campo di prigionia in Sudafrica, a Zonderwater, dove viene internato il 10 dicembre 1940. Ci resterà per sette anni. Quello di Zonderwater è stato il più grande campo di prigionia costruito dagli alleati durante la Seconda guerra mondiale. Ezio Triccoli inizia per caso a tirare di scherma con un sottoufficiale inglese e scopre di avere un talento. Ritornato in città fonda la scuola divenuta fucina di campioni.