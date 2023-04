L’ultimo bilancio di Pugnaloni: "Tariffe e imposte, nessun aumento"

E’ stato l’ultimo bilancio politico del secondo mandato Pugnaloni, considerato che il prossimo sarà a due mesi dal voto nel 2024, quello preventivo 2023 che è stato approvato martedì in Consiglio. "Non abbiamo aumentato imposte e tariffe nonostante il Comune abbia dovuto sostenere maggiori costi per i consumi energetici nel 2022 per quasi 400mila euro – ha detto il primo cittadino -. Invariate le aliquote Irpef allo 0,8 per cento ma con soglia di esenzione Isee già aumentata nel 2020 da 11mila a 13mila euro annui, e Imu (anche qui con una riduzione dell’un per mille già applicata l’anno scorso sulle aree edificabili e ora confermata). Invariato il gettito della Tari, che sarà comunque approvata in una fase successiva e che dipende oramai da Arera, anche in considerazione delle linee guida nazionali di uniformità della tariffa e visto il processo in via di ultimazione per il consorzio unico di gestione del servizio rifiuti".

Sui servizi a domanda individuale stesse tariffe per gli scuolabus (passati dai 160 euro annui di inizio mandato ai 50 attuali), mense (con azzeramento da due anni della quota fissa) e il doposcuola sempre applicando le fasce Isee (da zero a 15mila euro annui, poi da 15mila a 21mila e 500, dai 21mila ai 30mila e sopra i 30mila), mentre per i nidi di infanzia la progressione è maggiore, con le fasce Isee che sono otto, sempre con quote inalterate rispetto al 2022.

L’assessore al Bilancio Mauro Pellegrini ha posto poi l’accento sull’abbattimento dei costi per i contenziosi, assommati nel 2022 a "soli" settemila euro dai quasi centomila degli anni passati.