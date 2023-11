L’ultimo corpo ritrovato quello di Brunella Chiù: galleggiava in mare, identificata grazie al Dna

Inghiottita dall’acqua del fiume durante l’alluvione nelle Marche, restituita da quella del mare. Quello di Brunella Chiù è stato l’ultimo corpo ritrovato. La 56enne di Barbara, dispersa dalla notte del 15 settembre è stata identificata grazie alla prova del Dna dopo che il suo corpo senza vita era stato ritrovato il 3 novembre dello scorso anno nelle acque davanti alle isole Tremiti.

Brunella Chiù aveva 56 anni, è morta nell'alluvione di settembre 2022 ad Ancona

Ci sono voluti dieci mesi prima di arrivare alla chiusura del cerchio. Brunella quella sera, si trovava a casa con i figli Simone e Noemi Bartolucci. Avvisato da una telefonata, Simone aveva messo in allarme la madre e la sorella, precipitandosi in strada per scappare dalla piena. Lui in un’auto, le due donne nell’altra. Il fiume aveva tuttavia ordito piani diabolici, viaggiando decisamente più veloce fino a travolgerli in contrada Coste. Simone, sopravvissuto miracolosamente aggrappato ad una pianta, ha visto Brunella e Noemi portate via per sempre. Spettatore inerme di una fine spietata.