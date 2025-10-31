L’ultimo discorso: "Lascio un ateneo aperto al mondo"

Un lunghissimo applauso dall’aula magna "Guido Bossi" saluta la fine del suo mandato. Dopo sei anni, Gian Luca Gregori lascia la guida della Politecnica delle Marche. Anni "complessi", iniziati nel 2019, che hanno visto l’ateneo crescere e affrontare sfide epocali. Gregori ha tracciato un bilancio. La cerimonia è stata un forte richiamo all’unità. Ma non dovrebbe essere un fatto scontato? "A volte ci sono conflitti tra rettore uscente ed entrante, si sa – ha sottolineato – Invece con Enrico abbiamo deciso fin da subito di dare un messaggio di unità e visione comune". Sei anni, dal 2019 al 2025. "Sono volati – ha dichiarato – È stato un periodo complesso, segnato da diverse problematiche che tutti conosciamo. Ma non ci siamo fermati: abbiamo aumentato il numero dei docenti e del personale tecnico-amministrativo, e abbiamo cambiato l’approccio con gli altri atenei: siamo passati da un rapporto spesso competitivo a uno sviluppo di partnership strategiche. Penso a Hamu (Hub Abruzzo Marche Umbria), un modello di collaborazione che funziona e rafforza l’intero sistema del Centro Italia".

L’eredità più visibile è quella dei numeri: "I dati parlano chiaro – ha dichiarato dal palco – Siamo passati da 50 a 75 corsi di laurea. La chiave è stata puntare sulla multidisciplinarietà e sull’internazionalizzazione, con molti corsi in lingua inglese. Proprio quest’anno è partito il nuovo corso triennale in Scienze Motorie per la salute e l’invecchiamento attivo. Sul fronte delle immatricolazioni abbiamo superato tutti i record. Oggi contiamo oltre 5.500 nuovi iscritti per l’anno accademico 2024-2025. E un dato ci rende orgogliosi: il 12% di queste matricole proviene dall’estero. Siamo un ateneo aperto al mondo, con un ufficio a Bruxelles e un fondo dedicato a Carlo Urbani". Gregori ha spesso insistito sul concetto di "comunità" perchè come ha sottolineato "l’università non è solo studio, è un senso di appartenenza. Per questo abbiamo fatto nascere una cooperativa sociale, innescando una produzione di marmellate (il laboratorio Redenta) con la facoltà di Agraria. O ancora, nel 2024, abbiamo creato un coro studentesco, ‘Sing the future’, per favorire la pratica corale. E abbiamo lanciato la Fondazione Universitaria per lo sviluppo imprenditoriale". Dal punto di vista finanziario abbiamo attratto oltre 40 milioni di euro di risorse, segno di credibilità". Qualche criticità dovrà pur esserci? "Il concetto di autonomia universitaria. Risulta piuttosto anomalo se un soggetto (lo Stato) definisce i costi e un altro (l’ateneo) li deve poi coprire. È un nodo del sistema su cui si dovrà riflettere". Infine parlando dell’esperienza da Rettore, con una punta di emozione ha concluso: "Ho ricevuto in questi sei anni molto più di quello che ho dato dalla mia università, e in futuro cercherò di restituire con il mio lavoro una parte di tutto questo".