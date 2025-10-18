L’ultimo saluto al giornalista. Sergio Federici

Erano in tanti ieri pomeriggio alla parrocchia San Leonardo per l’ultimo saluto a Sergio Federici, ex giornalista del Carlino ed ex impiegato delle Poste, morto a 67 anni dopo una caduta dalla scala e tre giorni di agonia all’ospedale regionale di Torrette.

A ricordarlo ieri pomeriggio sono stati i volontari della San Vicenzo de’ Paoli, con cui Federici collaborava, gli ex colleghi delle Poste, gli amici del campeggio dove è avvenuta la caduta, ma anche coloro che l’hanno conosciuto per l’associazione da lui fondata a Cupramontana, Massa Actii.

Per lui il ricordo delle monache carmelitane e delle clarisse che ne hanno conosciuto la generosità e disponibilità nei confronti di chi non ha molto.

Il suo cuore ha smesso di battere martedì scorso all’ospedale regionale di Torrette, dove era ricoverato da sabato mattina, quando era caduto da una scala in un camping a Senigallia, che frequentava da diversi anni.

Trasportato in eliambulanza d’urgenza a Torrette, Sergio ha lottato tre giorni prima di arrendersi alle gravi conseguenze di quella caduta.

"Grazie per la tua sincera amicizia Sergio. Non sarà più come prima", è stato l’ultimo saluto degli amici del campeggio.

Dopo il rito funebre la salma è stata tumulata al cimitero di Cupramontana.