L’ultimo saluto al soprano Ornella Bonomelli:: "Il male l’ha portata via. Una perdita atroce"

"Un passo lei, un passo io. Inseparabili". Sospira, raccoglie le idee, ripensa alla vita trascorsa insieme alla sua Ornella Bonomelli, soprano di 66 anni scomparsa martedì in seguito ad un brutto male. Gilberto Giardini, suo marito, le è stato sempre vicino e dipinge una donna straordinaria, un’artista che ha dato tanto a Falconara e che, nella lirica e nell’opera, si è fatta apprezzare ben oltre i confini nazionali. "Un anno e mezzo fa aveva scoperto una forma rara e aggressiva di leucemia – spiega il marito –. Nonostante due autotrapianti, il 27 novembre scorso avevamo programmato nuove terapie ed eravamo in attesa di altro trapianto. In pochi giorni, però, la situazione è precipitata. E il male ce l’ha portata via", il cordoglio di Gilberto. Lui, le loro figlie Cecilia e Vittoria, amici e colleghi non hanno smesso di starle accanto e la famiglia di Ornella, in due giorni, è stata travolta da un’ondata di affetto. Che se mitiga solo in parte il dolore, mostra anche quanto la Bonomelli fosse stimata e apprezzata. "L’emozione più grande? Ornella ha collaborato con registi del calibro di Pizzi, de Tomasi, Ronconi e ha avuto come direttori d’orchestra Oren e Chailly, per citarne due – prosegue il marito –. Ha cantato dappertutto, in teatri prestigiosi. Ha vinto diversi concorsi italiani, ma anche in Europa e in America. Come dimenticare quello indetto da Luciano Pavarotti a Philadelfia: fu un’emozione unica. Ha anche scritto opere come Musiciste per Auschwitz e Carlo Urbani in memoriam". Piccoli, grandi capolavori che permisero all’associazione Insieme all’Opera, di cui era direttrice artistica, persino di esibirsi davanti a Papa Benedetto XVI l’11 settembre 2011, in occasione del 25esimo Congresso Eucaristico celebrato ad Ancona. Una carriera brillante e addensata di soddisfazioni. Lunghissima, come quel Falconara all’Opera, festival proposto per quasi trent’anni nella sua città. Alla Bonomelli si deve anche la scoperta di alcuni affermati artisti lirici. "Una perdita atroce per noi", chiude Gilberto. La comunità saluterà per l’ultima volta Ornella oggi, alle 15.30. Il funerale si terrà alla chiesa del Rosario.