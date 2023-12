L’ultimo saluto del sindaco: "Lascio la città migliorata"

di Silvia Santini

"Grazie a tutti per questi 10 anni di amministrazione. Lascio una Osimo più bella di prima, con più servizi. Entro il 31 affideremo tre milioni di euro di lavori ottenuti con l’avanzo di amministrazione per gli investimenti più disparati, dal nuovo cinema Concerto che inaugurerà a fine gennaio e il ridotto della Fenice a Pasqua, alle asfaltature, dalle piccole manutenzioni alla videosorveglianza". L’ha detto il sindaco Simone Pugnaloni ieri mattina alla conferenza di fine anno, occasione per tracciare il bilancio anche in vista delle amministrative del 9 giugno. "L’80 per cento degli investimenti fatti ogni anno è stato appaltato e finito al massimo l’anno seguente. Per quanto riguarda le strade ad esempio, Osimo ne ha per 263 chilometri e per asfaltarne un chilometro servono 150mila euro. Abbiamo fatto 3 milioni di asfaltature e a gennaio c’è un milione di euro da appaltare. Ai negozianti del Cargopier poi mi sento di dire che mi dispiace, comprendo il disagio ma sanno dei problemi che ci sono stati. Spero che l’azienda faccia il suo dovere, i lavori sono ripartiti". Il sindaco si è poi soffermato sul mezzo milione di euro speso per i campetti e focalizzandosi sulla sua delega allo Sport ai 300mila per la piscina e alla prospettiva di mettere la prima pietra per il palascherma. "Grazie ai soldi del Pnrr, le aziende sono pronte a partire per un totale di sei milioni di euro di investimenti che comprendono, tra tutti, il restyling del Foro Boario e il ritorno della scuola media in centro a Santa Lucia. Dall’Ufficio ricostruzioni poi abbiamo ottenuto mezzo milione di euro per la chiesa del cimitero Maggiore". Un milione e mezzo i soldi per l’efficientamento energetico con ricadute positive in bolletta. "Abbiamo abbattuto le tasse, l’Irpef e i servizi a domanda individuale, senza dimenticare il sociale e la cultura, come dicevo, con investimenti ed eventi. Per non parlare del turismo, dalle ottomila presenze annue quando ci siamo insediati, siamo arrivati a 22mila. Il tutto sempre tenendo viva la partecipazione democratica anche per quanto riguarda la risoluzione del contenzioso sul Prg. E’ nato il Puc con meno terre edificabili e meno tasse per chi le pagava pur non potendo edificare".