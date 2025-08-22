L’ultimo sbarco ad Ancona. Il sindaco ottiene da Tajani la garanzia dello stop. E i 64 non resteranno qui

Quello di domani sarà l’ultimo sbarco di naufraghi salvati dagli equipaggi delle ong nel Mediterraneo e trasferiti ad Ancona nel 2025. E i 64 migranti in arrivo non resteranno nel capoluogo. Il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, dopo aver lanciato il sasso nello stagno con quel post inatteso e potente pubblicato mercoledì pomeriggio ha atteso i riverberi. Puntualmente arrivati: "Ho parlato con il presidente di Forza Italia, il nostro Ministro degli esteri, Antonio Tajani e poi con il prefetto di Ancona, Maurizio Valiante, esponendo questa problematica. L’esito di quella segnalazione è stato molto positivo – spiega Silvetti –, al punto che proprio ieri sera (mercoledì sera, poche ore dopo aver postato quel messaggio, ndr.) ho ricevuto le importanti rassicurazioni. Quello di venerdì sarà l’ultimo attracco di una nave delle ong che trasportano migranti al porto di Ancona.

Negli ultimi due anni il nostro scalo è stato utilizzato troppo spesso per questo scopo; e soprattutto siamo saturi a livello di accoglienza, così ho ricevuto un’altra garanzia, ossia che le 64 persone che scenderanno a terra lasceranno il territorio comunale dopo le operazioni di riconoscimento". L’attacco alle ong, all’inizio di quel post, in cui Silvetti diceva "non possiamo più tacere sul fatto che queste continuino strumentalmente a trasportare migranti a vario titolo..." non era il primo obiettivo del sindaco di Ancona. Il suo era un accorato appello alla politica, o meglio alla filiera di centrodestra affinché facesse qualcosa per arginare quello che a suo parere è un problema. Non è passato inosservato che Silvetti si sia rivolto direttamente al capo di Forza Italia Tajani, titolare della Farnesina che sulla scelta dei porti da assegnare alle ong non ha una voce in capitolo diretta; le decisioni su dove inviare una nave piuttosto che un’altra spettano esclusivamente al Ministero degli Interni e al Viminale dove siede Matteo Piantedosi, di area Fratelli d’Italia. Un’invasione di campo sotto silenzio che però ha portato i risultati sperati al sindaco di Ancona che, lo ricordiamo, ricopre un ruolo molto importante dentro Forza Italia, quello di segretario nazionale. Pesi e contrappesi all’interno di uno schieramento di centrodestra che tra meno di quaranta giorni andrà a voto per eleggere il nuovo governatore delle Marche. Il post di Silvetti dell’altro giorno ha attratto alcuni commenti deliranti, altri davvero violenti e al limite della segnalazione (in uno, autore un ex politico marchigiano di rilievo, si fa riferimento a ‘sub umani’ parlando di migranti): "Non li ho letti e non ho intenzione di farlo, purtroppo a volte i social danno il peggio di sé; io sono molto meno social rispetto a tanti altri colleghi" è il commento di Silvetti.