L’ultimo sbarco ad Ancona. Sette minori vanno in Molise. Solo uno resterà in città

Sbarco dei naufraghi al porto di Ancona, 7 minori non accompagnati costretti a un supplemento di viaggio per arrivare in Molise. L’effetto-Silvetti, dopo il post al vetriolo contro le ong, ma soprattutto contro un pezzo del governo nazionale, si è materializzato ieri dopo l’attracco della nave della ong Solidaire alla banchina 19 del porto di Ancona. È possibile che il peso elettorale delle Marche, dove si vota tra un mese, abbia giocato un ruolo decisivo, con i 56 adulti inviati nei centri di accoglienza in Abruzzo e i 7 ragazzini appunto in Molise, dove si tornerà alle urne rispettivamente nel 2029 e nel 2028.

Soltanto un minorenne, di 13 anni, resterà ad Ancona in quanto sotto la soglia dei 14 anni. Prima del post di Silvetti, caricato mercoledì scorso, i 64 migranti dovevano restare ad Ancona e nelle Marche e nello specifico i minori non accompagnati sarebbero stati suddivisi tra Pesaro e Macerata. L’intervento del capo della Farnesina, Antonio Tajani, leader di Forza Italia, lo stesso partito di Silvetti, ha fatto il resto e imposto al Viminale, guidato dal Ministro Piantedosi in quota Fratelli d’Italia, di trovare altre soluzioni logistiche per i 64 naufraghi. E così alla fine è stato, con il prefetto, Maurizio Valiante, a cui non è rimasto altro da fare che eseguire ordini e direttive. La nave blu e arancio della ong Solidaire è approdata alle 12.45 al porto di Ancona, mezz’ora prima dell’arrivo della grande nave da crociera della Msc per la toccata settimanale. Per un attimo ieri si è temuto che i due arrivi potessero avvenire in contemporanea, rendendo complicate le operazioni, da qui il leggero slittamento degli ingressi. I passeggeri della ‘Lirica’, durante le fasi di attracco alla banchina 15, si sono trovati a stretto contatto con le operazioni di sbarco dei migranti alla vicina 19; due viaggi ben diversi tra loro.

Ad accogliere le 64 persone salvate nel Mediterraneo c’erano i volontari della Croce Rossa Italiana, la Protezione civile e le forze dell’ordine. Sulla fiancata della nave della ong argentina, che batte bandiera tedesca, è raffigurata l’immagine di un naufragio con la scritta: ‘Gli europei sono stati immigrati illegali in Africa per secoli. Hanno saccheggiato, trafficato umani e assassinato. Questa è la conseguenza’. Secondo le informazioni della Croce Rossa le persone salvate sono tutti uomini, provenienti da Egitto, Bangladesh, Iran e Tunisia e tra loro c’erano i minori non accompagnati. Nessuno presentava particolari patologie, ma una decina di persone avrebbero subito violenza fisica, psicologica e anche sessuale: "Ormai è un protocollo consolidato nel tempo – ha detto Rosaria Del Balzo Ruiti, presidente della Croce Rossa Marche. A volte ascoltiamo e ci vengono i brividi a fior di pelle in merito alle dichiarazioni su questi sbarchi che collidono con il primo dei sette principi che muovono le nostre azioni e che è quello di umanità che sembra aver perso ogni tipo di valore". Dopo essere sbarcati alla banchina 19 i migranti sono stati trasferiti nella palestra della scuola Enrico Fermi di Torrette (prima volta in quel sito, in precedenza al PalaBrasili di Collemarino, al PalaRossini o al centro sportivo Palonelli, alla Baraccola) per le operazioni di riconoscimento, prima di ripartire per Abruzzo e Molise.