L’ultimo viaggio di Brunella: "Le vittime dell’alluvione siano monito per il cambiamento"

Non è rimasto solo Simone in uno dei momenti più difficili della sua vita. La comunità di Barbara gli è stata accanto nel giorno dell’ultimo saluto a Brunella Chiù, sua madre, identificata dopo mesi in Puglia grazie alla prova del dna. Tanta gente ha partecipato alle esequie della donna che un anno fa ha perso la vita insieme a sua figlia Noemi a causa dell’alluvione. Tra loro anche le autorità civili e militari, i sindaci del territorio, il capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia Carlo Ciccioli ed il governatore delle Marche Francesco Acquaroli.

Nel piazzale antistante il sagrato di Santa Maria Assunta tutto era sospeso nel silenzio. All’arrivo del feretro di Brunella, molti si sono accomodati all’interno della chiesa, altri hanno sfidato il caldo, qualcun altro invece ha trovato posto nella terrazza che si affaccia sulle dolci colline intorno a Barbara, dove è stato collocato un maxi schermo.

Posti diversi, emozioni simili, poi le parole del vescovo Franco Manenti: "Le cronache della vita quotidiana ci raccontano di genitori che cercano i propri figli, andati via sbattendo la porta o smarriti per scelte di vita disordinate… Li cercano perché l’amore non si rassegna alla separazione. A Simone è successo il contrario, ha cercato a lungo la madre, ha chiesto di non abbandonare la ricerca ed anche qui è stato l’amore a sostenerlo nonostante le speranze si facessero via via sempre più sottili. Questa è però la risorsa più grande per contrastare la morte".

Tra le letture che hanno intervallato la parole del vescovo, c’è stato un passaggio molto significativo, un monito nella speranza che certe tragedie non capitino mai più: "Per le vittime di questa alluvione e di tutti gli eventi catastrofici che si sono susseguiti negli ultimi tempi, che la loro morte non diventi solo il ricordo di un triste episodio, ma sia motivo di azioni concrete verso il cambiamento". Il sindaco di Barbara Riccardo Pasqualini si è rivolto direttamente a Simone: "Prima di quella sera non ti conoscevo, non ti avevo mai frequentato, ma oggi lo posso dire. Tua madre ha fatto un gran bel lavoro, sei una bella persona. Sei e continuerai ad essere un esempio per tutti noi".

Ed ancora un’amica di Brunella: "Ciao Bruni, finalmente sei tornata a casa. La vita non è stata clemente con te, ma l’hai sempre affrontata con forza, determinazione e con il sorriso che ti ha sempre contraddistinto. Il tempo spazza via tutto, ma non i ricordi. E noi ricorderemo una grande donna, una grande amica e soprattutto una grande mamma". E’ stata una cerimonia funebre diversa, molto speciale. Appesa tra sensazioni contrastanti come l’umana tristezza di una comunità che ha saputo stare accanto al figlio, giorno dopo giorno sino alla notizia del ritrovamento. Dall’ altra parte c’è la commozione dei familiari e quel raggelante senso di rasserenamento per aver portato a casa Brunella.

Quando il feretro è uscito, i presenti si sono ritrovati di nuovo a circondare la piazza della chiesa, quasi a voler abbracciare ancora una volta Brunella e la sua famiglia. Il volo dei palloncini bianchi lasciati volteggiare verso il cielo ha fatto partire un applauso sincero con Simone lì, davanti al feretro della mamma, pronto ad accompagnarla verso il suo ultimo viaggio dove potrà riposare accanto a Noemi, anche lei vittima di una tragedia al cui dolore non c’è verso di sfuggire.