L’ultimo viaggio di Roberto Moschini

Cronaca

Cuoco arrestato con cinque chili di eroina "Un errore, chiedo perdono: ho moglie e figli"

I finanzieri lo hanno fermato al porto dorico mentre scendeva dal traghetto dove lavora: la droga era in uno zainetto da consegnare. L’albanese ha ammesso le sue responsabilità: "Non sono un delinquente e non so nemmeno perché ho fatto una cosa così"