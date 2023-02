"Lumen-la storia di Marie Curie" protagonista oggi al Panettone

Il Teatro Panettone di Ancona apre nuovamente le sue porte la domenica per l’ultimo appuntamento della rassegna ‘CircoL’Azione - Storie Fantastiche’. Questo pomeriggio (ore 17.45) l’Illoco Teatro porterà in scena lo spettacolo ‘Lumen-la storia di Marie Curie’, il racconto di come l’uomo, nella storia, è riuscito a vincere le sue paure, a spiegare i fenomeni naturali grazie alla scienza, ma soprattutto all’immaginazione.

Lo spettacolo narra il rapporto tra l’umanità e i misteri del cielo e delle stelle attraverso le peripezie e la vita privata di una famosa scienziata del Novecento: Marie Curie. Intelligente e curiosa, Marie fa i conti fin da giovane con la discriminazione femminile. Per poter studiare, infatti, è costretta a trasferirsi da Varsavia a Parigi, poiché in Polonia l’università è proibita alle donne.

Nella città francese conosce e sposa Pierre Curie, insieme al quale vince il premio Nobel per la fisica nel 1903, per aver scoperto due nuovi elementi chimici, il polonio e il radio. E’ la prima donna a ottenere tale premio e l’unica ad aver vinto un secondo Nobel, quello per la chimica nel 1935, per la scoperta della radioattività artificiale. Ma quello che più conta è che tutte questi accadimenti sono imbevuti dalla miracolosa caparbietà di una donna che, vincendo tutte le avversità e tutti i pregiudizi, realizza tutti i suoi sogni. ‘Lumen- la storia di Marie Curie’,è stato menzionato su The Last Krapp’s Post come uno dei dieci migliori spettacoli di teatro per ragazzi italiano del 2019. S’è classificato al terzo posto al LTF- Lucca Teatro Festival 2019 ed è stato giudicato come ‘Miglior spettacolo’ alla Rassegna Artisti Emergenti Contattitere 2021. La programmazione del Teatro di Brecce Bianche, organizzata dal Gruppo teatrale Recremisi, curatore delle rassegne del ‘Panettone’ in collaborazione con Amat e FITA Marche, quest’anno ha previsto quattro cartelloni: ‘Made in Marche’, ‘CircoL’Azione’, ‘Tout le Cirque’ e ‘Teatro contemporaneo’. Il prossimo spettacolo avrà come protagonista il Magda Clown Circo, che sabato 4 marzo presenterà ‘Sic transit - Cerimonia sacra di circo profano’. Biglietti (10 euro, ridotto 8 euro) in vendita alla Casa della Musica (071 202588) su www.vivaticket.com e su www.amatmarche.netbiglietterie. Info 0712072439 e www.teatrorecremisi.it.