Lumezzane-Brescia, destini incrociati: amichevole per preparare la C

LUMEZZANE (Brescia)

Lo Stadio Saleri di Lumezzane (a partire dalle 18) ospiterà un’amichevole che può fornire indicazioni molto importanti sul grado di preparazione attualmente raggiunto dai rossoblù di Arnaldo Franzini, neo-promossi in serie C, e il Brescia che è tuttora sospeso tra l’immediata riammissione in B e la speranza che il match odierno non venga riproposto nei prossimi mesi in campionato. Proprio questa voglia di voltare decisamente pagina riserva un rilievo particolare al derby odierno per le Rondinelle, alle prese anche con un mercato che si ostina a non decollare.

Dall’inizio del ritiro, infatti, mister Gastaldello ha dovuto lavorare con lo stesso gruppo che ha terminato lo scorso anno retrocedendo in serie C. Un organico che, tra l’altro, non solo ha dovuto salutare Bjorkengren, Rodriguez e Listkowski, rientrati per fine prestito al Lecce, e Karacic e Labojko, che hanno terminato il rispettivo contratto, ma fin qui non è stato rinforzato con nessun nuovo acquisto.

In questa fase di incertezza collegata alla categoria della prossima stagione, la società del presidente Cellino non ha ancora effettuato nessuna operazione. Incoronato Bisoli quale leader biancazzurro, il Brescia sta ricevendo offerte per Cistana, seguito da alcune società di serie A, e per Ayè, che è nel mirino di alcune società francesi. Sul fronte degli arrivi, le voci che coinvolgono il Brescia sono davvero poche (si è parlato di Cristian Shpendi, ventenne attaccante del Cesena), anche se nelle ultime ore è stato accostato ai biancazzurri Edoardo Soleri, punta del ’97, che pare fuori dai progetti del Palermo. Sull’altro fronte pure il Lumezzane, reduce dal 2-1 patito con a Cremonese, è impegnato ad assumere il volto definitivo col quale sfidare la serie C. In questo senso nelle ultime ore i valgobbini sono riusciti a mettere a segno due colpi importanti a centrocampo: Marco Moscati, classe ’92 ex Sudtirol, e Anthony Taugordeau, classe ’89 con una lunga militanza tra B e C. Lu.Ma.